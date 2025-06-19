США планують збільшити обсяг екологічно чистих видів палива, що додаються до бензину і дизеля.

Ціни на пальмову та соєву олію різко зросли після того, як конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до зростання цін на енергоносії. Адміністрація Трампа запропонувала збільшити кількість біопалива, що додається в дизель і бензин.

Газета Financial Times пише, що соєва олія подорожчала на 11%, досягнувши максимального рівня з жовтня 2023 року - понад 55 центів за фунт, або близько 0,45 кг. Пальмова олія, яка цього року дешевшала через надлишок пропозиції, цього тижня подорожчала більш ніж на 6% - до майже 962 доларів за тонну.

Ці харчові олії користуються попитом на тлі пошуку дешевших джерел енергії, спричиненого зростанням цін на нафту марки Brent приблизно на 8% з моменту початку Ізраїлем авіаударів по Ірану.

Відео дня

"Основним фактором цього стрибка є ціни на енергоносії, ціни на нафту, через цей конфлікт", - сказав стратег із сировинних товарів у сінгапурській брокерській компанії Phillip Nova Даррен Лім.

Він додав, що ціни на харчову олію слідують за цінами на зерно і нафту.

"Вищі ціни на енергоносії підвищують витрати на виробництво пальмової олії, а також потенційний попит на біопаливо, оскільки воно виступає як альтернативне джерело енергії", - пояснив експерт.

Зростанню цін також сприяла пропозиція Агентства з охорони довкілля США збільшити обсяг біопалива, яке нафтопереробні заводи мають додавати до дизельного пального та бензину, на 8% до рекордних 24,02 млрд галонів наступного року.

План передбачає збільшення цільового обсягу дизельного палива на основі біомаси на 67% до 5,61 млрд галонів. Це перевищує 5,25 млрд галонів, які запропонували американськими нафтовими та біопаливними компаніями на початку цього року, і стало приємною несподіванкою для сировинних трейдерів.

Стійкі високі ціни на викопне паливо історично стимулювали інвестиції в дешевші альтернативні джерела енергії, зокрема біопаливо.

Ціни на нафту і газ - останні новини

Ціни на нафту 18 червня знову зросли на тлі побоювань, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання "чорного золота", і в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо процентних ставок.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів до 76,71 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 35 центів до 75,19 долара за барель.

Водночас ціни на газ у Європі зростають шостий день поспіль, тому що конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає побоювання з приводу судноплавства через Ормузьку протоку. Так, ф'ючерси зросли на 1,4%, наблизившись до позначки 40 євро за мегават-годину.

Вас також можуть зацікавити новини: