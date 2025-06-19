Соєва олія досягла максимального рівня з жовтня 2023 року / фото REUTERS

Ціни на пальмову та соєву олію різко зросли після того, як конфлікт між Ізраїлем та Іраном призвів до зростання цін на енергоносії. Адміністрація Трампа запропонувала збільшити кількість біопалива, що додається в дизель і бензин.

Газета Financial Times пише, що соєва олія подорожчала на 11%, досягнувши максимального рівня з жовтня 2023 року - понад 55 центів за фунт, або близько 0,45 кг. Пальмова олія, яка цього року дешевшала через надлишок пропозиції, цього тижня подорожчала більш ніж на 6% - до майже 962 доларів за тонну.

Ці харчові олії користуються попитом на тлі пошуку дешевших джерел енергії, спричиненого зростанням цін на нафту марки Brent приблизно на 8% з моменту початку Ізраїлем авіаударів по Ірану.

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"Основним фактором цього стрибка є ціни на енергоносії, ціни на нафту, через цей конфлікт", - сказав стратег із сировинних товарів у сінгапурській брокерській компанії Phillip Nova Даррен Лім.

Він додав, що ціни на харчову олію слідують за цінами на зерно і нафту.

"Вищі ціни на енергоносії підвищують витрати на виробництво пальмової олії, а також потенційний попит на біопаливо, оскільки воно виступає як альтернативне джерело енергії", - пояснив експерт.

Зростанню цін також сприяла пропозиція Агентства з охорони довкілля США збільшити обсяг біопалива, яке нафтопереробні заводи мають додавати до дизельного пального та бензину, на 8% до рекордних 24,02 млрд галонів наступного року.

План передбачає збільшення цільового обсягу дизельного палива на основі біомаси на 67% до 5,61 млрд галонів. Це перевищує 5,25 млрд галонів, які запропонували американськими нафтовими та біопаливними компаніями на початку цього року, і стало приємною несподіванкою для сировинних трейдерів.

Стійкі високі ціни на викопне паливо історично стимулювали інвестиції в дешевші альтернативні джерела енергії, зокрема біопаливо.

Ціни на нафту і газ - останні новини

Ціни на нафту 18 червня знову зросли на тлі побоювань, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання "чорного золота", і в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) щодо процентних ставок.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів до 76,71 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 35 центів до 75,19 долара за барель.

Водночас ціни на газ у Європі зростають шостий день поспіль, тому що конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає побоювання з приводу судноплавства через Ормузьку протоку. Так, ф'ючерси зросли на 1,4%, наблизившись до позначки 40 євро за мегават-годину.

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