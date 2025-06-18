Катар попросив СПГ-судна чекати за межами Ормузької протоки.

Ціни на газ у Європі зростають шостий день поспіль. "Блакитне паливо" дорожчає, бо конфлікт між Ізраїлем та Іраном викликає побоювання з приводу судноплавства через Ормузьку протоку.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси зросли на 1,4%, наблизившись до позначки 40 євро за мегават-годину, яка востаннє спостерігалася на початку квітня.

Деякі спостерігачі ринку побоюються, що Іран може вирішити атакувати танкери, що проходять через Ормузьку протоку. 17 червня Катар попросив судна, що перевозять скраплений природний газ (СПГ), чекати за межами протоки, поки вони не будуть готові до навантаження. Близько п'ятої частини світової торгівлі СПГ проходить через цю протоку.

Відео дня

"Протока, як і раніше, перебуває під пильним наглядом, оскільки будь-яке порушення поставок може призвести до непропорційного зростання цін, особливо для країн, які залежать від СПГ із цього регіону. В інтересах усіх країн Близького Сходу зберегти Ормузьку протоку відкритою і запобігти будь-якому порушенню поставок", - зазначив старший аналітик Rystad Energy Лу Мін Панг.

Голландські ф'ючерси на найближчий місяць зросли на 1% до 39,69 євро за мегават-годину.

Вплив війни Ізраїлю з Іраном

Ціни на нафту зросли 17 червня через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може загостритися. При цьому деякі судновласники відмовляються від перевезення нафти з Перської затоки на тлі ескалації.

Ця ситуація не найкращим чином позначається на Євросоюзі, який до кінця 2027 року має намір відмовитися і від імпорту російської нафти і газу.

Варто зазначити, що головний європейський постачальник газу - Норвегія - станом на 5 червня різко скоротив поставки через планове техобслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: