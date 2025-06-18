Аналітики зазначають, що країни ОПЕК+ можуть легко замістити іранську нафту на ринку.

Ціни на нафту в середу, 18 червня, знову зросли на тлі побоювань, що ірано-ізраїльський конфлікт може порушити постачання "чорного золота", та в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США (ФРС) стосовно відсоткових ставок, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 26 центів до 76,71 долара за барель. Під час торгів котирування європейського нафтового еталону перевищували 77 доларів.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 35 центів до 75,19 долара за барель.

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Аналітики зазначають, що ринок в основному стурбований потенційними перебоями з постачанням нафти через Ормузьку протоку, якою транспортується п'ята частина нафти.

Вони нагадують, що Іран - третій за величиною виробник в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), який видобуває близько 3,3 мільйона барелів сирої нафти на добу, але вільні потужності, які мають країни ОПЕК та їхні союзники, можуть легко покрити цей обсяг.

Експерти Fitch пояснюють, що в цінах на нафту будуть враховуватися геополітичні ризики. Вони очікують, що премія за ризик буде утримуватися на рівні від 5 до 10 доларів за барель.

Ринки також очікують на другий день дискусій у Федеральній резервній системі США 18 червня. Аналітики розраховують, що центральний банк залишить базову процентну ставку овернайт (міжбанківський кредит, який надається до наступного робочого дня) в діапазоні 4,25%-4,50%.

Разом з тим, конфлікт на Близькому Сході і ризик уповільнення глобального зростання можуть підштовхнути ФРС до потенційного зниження ставок на 0,25% вже у липні, вважає ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

"Ситуація на Близькому Сході може стати каталізатором для того, щоб ФРС зайняла більш "голубину" позицію (стратегія зниження відсоткових ставок, що потенційно спрощує доступність кредитування та, як правило, стимулює економічне зростання, - УНІАН), як це було після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року", - пояснив Сікамор.

Війна на Близькому Сході - що відбувається з цінами на нафту

Ціни на нафту зросли 17 червня через побоювання, що ірано-ізраїльський конфлікт може загостритися.

До того ж президент США Дональд Трамп заявив про встановлення "повного і тотального" контролю над небом Ірану та пригрозив верховному лідеру країни Алі Хаменеї, назвавши його "легкою мішенню".

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