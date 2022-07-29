Вихід УЗ на паливний ринок може призвести до зниження роздрібних цін на дизельне пальне.

Вже незабаром на українському паливному ринку з’явиться новий потужний гравець – "Укрзалізниця". Компанія підписала прямі контракти з іноземними виробниками.

Про це пише Forbes.

Крім ExxonMobil Asia Pacific УЗ підписала угоди з польським нафтовим концерном Orlen, його литовським підрозділом Orlen Lietuva, і польським імпортером пального Unimot Paliwa. Йдуть перемовини з іншими потенційними постачальниками та виробниками, додали в УЗ.

Прямі контракти дозволять УЗ зекономити приблизно 10% на ціні пального, оскільки тепер компанія не буде платити маржу трейдерам, вважає аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

Окрім задоволення власних потреб, УЗ планує продавати пальне аграріям та держпідприємствам.

Вихід УЗ на паливний ринок може призвести до зниження роздрібних цін на дизельне пальне від 2,5 грн/л до 5,0 грн/л, очікує Сіренко.

На відміну від дизельного палива, країна все ще відчуває гостру нестачу бензину, особливо в Центральній Україні, каже директор з маркетингу "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук. Причина дефіциту – для перевезення бензину недостатньо техніки, пояснює власник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін. На відміну від дизельного пального, для бензину потрібні надійніші бензовози, бо він більш пожежонебезпечний. Такої техніки в Україні втричі менше, ніж для перевезення дизпалива, каже Дмитро Льоушкін.

Вирішення проблеми з дефіцитом бензину може стати наступним завданням для УЗ. Компанія вже веде перемовини щодо закупівлі бензину й автогазу з потенційними постачальниками та виробниками. "Обсяги, ціни, умови та терміни поставки обговорюються", – відповіли в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, середня ціна на автогаз за тиждень у мережах АЗС знизилася на 3,61 гривні – до 33,52 грн/л. За минулий місяць середня ціна на автогаз знизилася на 2 гривні.

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