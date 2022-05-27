У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку ухвалено проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану.

Кабінет Міністрів надав право "Укрзалізниці" здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку ухвалено проект постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану. Проектом передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами. Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з кінця квітня виник дефіцит пального на АЗС.

Загалом за травень середня ціна на автогаз у мережах АЗС зросла майже на 10 гривень: на початку місяця вона становила 30,87 грн/л.

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