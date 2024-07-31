Ризик ескалації війни на Близькому Сході штовхає ціни вгору

Ціни на газ у Європі продовжують рости. Така ситуація підкреслює зростаючі побоювання з приводу поставок палива на тлі геополітичних ризиків.

Видання Bloomberg пише, що в середу базові ф'ючерси зросли на 2,6% і досягли позначки 36 євро за мегават-годину - рівня, який вважається високим для літа. Контракти зростають уже четвертий день, оскільки трейдерам стає дедалі складніше запасати газ на зиму.

Занепокоєння з приводу можливої ескалації на Близькому Сході пожвавлює ризикові настрої в той час, коли трейдери вже зіткнулися з більш жорсткою конкуренцією з іншими великими покупцями скрапленого природного газу, такими як Китай і Єгипет. Газовий ринок Європи виявився чутливим до перебоїв у поставках цього літа, в основному тому, що тепер він залежить від поставок з усього світу.

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Потоки СПГ в Європу в липні були приблизно на 30% нижчими за середній рівень. У той час як сховища регіону завантажені за сезоном, а з Норвегії надходить більше СПГ, цього тижня на більшій частині континенту встановилася спекотна погода, що підвищує попит на кондиціонери.

Тим часом австрійська компанія OMV AG заявила, що забронювала нові трубопровідні потужності через Німеччину, прагнучи убезпечити свої поставки енергоносіїв на випадок подальших перебоїв з російськими поставками в регіон. Австрія і Словаччина є основними європейськими імпортерами трубопровідного газу з РФ, що залишилися, після того, як два роки тому "Газпром" скоротив поставки в Німеччину та інші країни.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 2,4% до 35,91 євро за мегават-годину.

Ціни на газ у Європі - останні новини

Ціна на газ у Європі у березні підскочила до найвищого рівня цього року після збою на газопереробному заводі в Норвегії. Ситуація, що склалася, підкреслює важливу роль норвезьких поставок після відмови від російського імпорту.

Тоді ціна європейського еталона TTF перевищила 38 євро за мегават-годину, піднявшись більш ніж на 13%, що є найвищим показником з початку грудня.

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