Зростання цін підкреслює занепокоєння, що зберігається на ринку, попри близькі до рекордних рівнів у сховищах.

Ціна на газ у Європі підскочила до найвищого рівня цього року після збою на газопереробному заводі в Норвегії. Ситуація, що склалася, підкреслює важливу роль норвезьких поставок після відмови від російського імпорту.

Видання Financial Times пише, що на Інтерконтинентальній біржі ціна європейського еталона TTF перевищила 38 євро за мегават-годину, піднявшись на понад 13%, що є найвищим показником від початку грудня. Це остання ознака того, що ринки залишаються на межі, незважаючи на майже рекордні обсяги газових сховищ у Європі.

Норвегія наразі є найбільшим постачальником природного газу до Європи, і торік на її частку припало 30% усіх поставок, після того як більшість трубопровідних поставок із Росії було припинено після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Незаплановані відключення в Норвегії все частіше викликають різку реакцію на ринку.

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Стрибок цін стався незважаючи на те, що в Європі є достатня кількість газу в сховищах. Станом на 1 червня сховища в ЄС були заповнені більш ніж на 70%, що є другим за величиною рекордним показником для цієї пори року. Європейська комісія поставила за мету досягти 90% рівня сховищ до листопада.

"Різке зростання цін підкреслює крихкість європейського газового ринку і зростаючу надмірну залежність від дедалі меншої кількості джерел постачань", - говорить Вейн Брайан, директор з європейських газових досліджень у LSEG. "Поки запаси в сховищах не досягнуть рівня, встановленого ЄС, європейські ціни на газ залишатимуться підвищеними, вразливими і схильними до підвищеної волатильності цін за будь-яких перебоїв у поставках".

Ціни зростали з кінця травня, після того як австрійська енергетична група OMV попередила, що "Газпром" може припинити постачання газу після судового рішення, що поставить під сумнів поставки російського газу, що залишилися, в Європу.

"Норвегія і події навколо клієнтів "Газпрому" є основною рушійною силою європейських цін на газ", - сказав Том Марцек-Мансер, голова відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS.

За його словами, відключення може потенційно скоротити норвезькі потоки більш ніж на 20%. При цьому Азія витягує запаси СПГ, тому європейські ціни на газ повинні залишатися вищими, щоб регіон міг залучати вантажі СПГ.

"Брак СПГ у світовому балансі в зимовий період тільки погіршує ситуацію, хоча і в перспективі, в той час як поставки норвезькими і російськими трубопроводами викликають більш серйозну стурбованість", - сказав Марцек-Мансер.

Європа відмовляється від російського газу - головні новини

Під час повномасштабного вторгнення Україна продовжила транзит російського газу в Європу, але обсяги поставок значно скоротилися.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що можливість продовження транзиту газу з РФ територією України відсутня після завершення чинного контракту. За його словами, продовження транзиту не є критично важливим для енергетичної безпеки.

Своєю чергою єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявив, що в Європейському Союзі готуються до можливого раптового припинення поставок російського газу після того, як сплине термін контракту з транзиту між Україною і РФ наприкінці 2024 року.

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