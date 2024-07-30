Потоки російського СПГ до Європи залишаються стабільними протягом останніх двох років.

Європа ніяк не може позбутися залежності від російського скрапленого природного газу. У липні Москва ледь не стала найбільшим постачальником для регіону після скорочення поставок зі США.

Видання Bloomberg пише, що такий розвиток подій показує, наскільки складно Євросоюзу відвикнути від російських поставок, щоб більшою мірою покладатися на інших виробників. Водночас поставки російського газу становлять лише малу частину того, що було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а імпорт скрапленого природного газу з "Ямал СПГ" в Арктиці залишається стабільним.

"Це говорить про те, що, хоча Європа і хоче зменшити свою залежність від російського ЗПГ, таку залежність слід розглядати в контексті світового ринку ЗПГ", - каже Катя Яфимава, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

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Хоча ЄС ускладнює для Росії транспортування СПГ по всьому світу, блок не став повністю забороняти імпорт. Продажі основним споживачам - Іспанії та Франції - навіть зросли з 24 лютого 2022 року.

Скорочення поставок до США також свідчить про небезпеку занадто сильної залежності від трансатлантичного експорту. Ці вантажі, як правило, не мають обмежень за місцем призначення, а отже, торговельні потоки можуть швидко змінитися, коли ціни та попит зростуть за межами Європи.

За попередніми даними, у липні загальний обсяг імпорту СПГ у Північно-Західну Європу скоротився майже на 20% порівняно з попереднім місяцем. Якоюсь мірою це пояснюється літнім затишшям у попиті, але це і попередження про те, що поставки можуть швидко вичерпатися, коли азіатські споживачі будуть готові платити більше. Катар, третій за величиною постачальник у регіоні після США і Росії, також скоротив поставки європейським компаніям цього місяця.

Російський СПГ - останні новини

Росії необхідно нарощувати експорт скрапленого природного газу, щоб поповнити скарбницю і фінансувати війну в Україні. Західні пенсійні фонди можуть ненавмисно простягнути Кремлю руку допомоги.

Європа і Росія залишаються замкненими в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми також допомагають підтримувати постачання російського СПГ до Європи.

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