Зазначається, що вартість "блакитного палива" вже значно знижується.

Ціни на природний газ у Європі пішли вниз. Ф'ючерси на "блакитне паливо" впали на 2,7%.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси можуть впасти майже вдвічі з поточних рівнів, якщо на ринок і далі надходитиме більше російського газу, ніж очікується.

Згідно з базовим сценарієм Goldman, надходження російського палива через українські трубопроводи припиниться, щойно термін дії транзитної угоди між країнами спливе наприкінці цього року, йдеться в записці аналітика Саманти Дарт.

Відео дня

"Будь-яке відхилення від статус-кво означатиме зростання російських поставок", - написала вона.

Ринок уже відреагував на новини про можливу угоду у вересні, коли ціни тимчасово впали на 9,1% після повідомлення ЗМІ про переговори щодо поставок азербайджанського газу через українську ГТС. Угоди так і не було досягнуто.

Ціни також можуть впасти, якщо Росія отримає можливість постачати обмежені обсяги скрапленого природного газу з "Арктик СПГ 2", проти якого США запровадили санкції, каже Дарт. Будь-який із цих сценаріїв може призвести до зниження цін на газ до 20 євро за мегават-годину, додала вона, що зробить його конкурентоспроможним порівняно з бурим вугіллям при виробництві електроенергії.

Європейські газові сховища заповнені на 95%, а потреби в опаленні стримуються погодою. Високий рівень відновлюваної генерації також сприяє зниженню споживання газу, а імпорт СПГ нижчий за минулорічний рівень.

Військові дії на Близькому Сході ослабли, що знизило ціни цього тижня, але трейдери в стані підвищеної готовності до можливих перебоїв.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, торгувалися на 2,3% нижче, по 41,90 євро за мегават-годину.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

Україна може завдати нищівного удару по економіці РФ, відмовившись від транзиту російського газу через в ЄС. На думку аналітиків, такий крок серйозно вдарить по російському газовому монополісту "Газпром", через що компанія, як і бюджет РФ, втратить мільярди.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Путін натякнув, що транзиту російського газу через територію України у 2025 році може не бути.

Вас також можуть зацікавити новини: