СПГ і збільшення поставок з Норвегії трохи стримують подальше зростання цін.

Ціни в Європі на природний газ зросли. Причиною подорожчання стала війна на Близькому Сході, яка викликала нову хвилю волатильності на ринку.

Видання Bloomberg пише, що 21 жовтня базові ф'ючерси зросли на 2,2%, слідуючи за цінами на нафту. Ринки побоюються, що ескалація ізраїльсько-іранських військових дій може призвести до розширення регіонального конфлікту, що може вплинути на постачання палива.

Останніми тижнями геополітичні побоювання змушували ціни коливатися, наголошуючи на вразливості європейських поставок палива в міру того, як у регіоні починається опалювальний сезон. Зокрема, для газових ринків ключовою проблемою є ризик закриття Ормузької протоки - воріт до Перської затоки і важливого водного маршруту для поставок скрапленого природного газу і нафти.

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"Очікування ізраїльської відповіді на атаку 1 жовтня все ще хвилює ринки, що посилює і без того напружений прогноз на зиму для європейських газових ринків", - каже Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank. "Це утримує ринок газу в діапазоні 39-40 євро за мегават-годину доти, доки ми не отримаємо чіткого уявлення про те, куди геополітика приведе ціни".

Крім того, наприкінці місяця в регіоні очікується похолодання, що стане випробуванням для енергетичної інфраструктури. Наразі Європа цілком забезпечена паливом, оскільки отримує все більше СПГ. Поставки трубопроводами з Норвегії також зросли.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 2,0% до 39,97 євро за мегават-годину.

Ціни на газ у Європі - останні новини

У Європі ціни на газ перебувають на найвищому рівні цього року - ще до початку опалювального сезону, - що частково пояснюється війною в Україні та на Близькому Сході.

Крім того, наприкінці 2024 року закінчується контракт на транзит російського газу через Україну, що є проблемою для для Австрії, Словаччини та Угорщини.

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