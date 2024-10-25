За словами російського правителя, бронювати потужності для постачання газу з РФ через Україну у 2025 році треба було починати вже у липні.

Правитель Росії Володимир Путін натякнув, що транзиту російського газу через територію України у 2025 році може не бути. Про це повідомляє видання "Политика страны".

Зокрема, диктатор заявив, що бронювати потужності для постачання газу з РФ через Україну у 2025 році треба було починати вже у липні, тож термін уже пропущено.

Також Путін зазначив, що Україна, зважаючи на все, не збирається продовжувати на 2025 рік транзит російського газу.

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ЗМІ нагадує, що Київ уже заявив про відмову продовжувати контракт щодо транзиту російського газу на 2025 рік.

Транзит російського газу через Україну - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна може завдати нищівного удару по економіці РФ через зупинку транзиту газу через Україну в Євросоюз. На думку аналітиків, такий крок серйозно вдарить по російському газовому монополісту "Газпром", через що компанія, як і бюджет РФ, втратить мільярди.

Зокрема, колишній генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у коментарі УНІАН зазначив, що транзит газу через Україну - це третина загального експорту "Газпрому" в ЄС.

Як сказав чиновник, така ситуація спричинить каскадний ефект у Росії - зниження надходжень до бюджету через втрату дивідендів "Газпрому", втрату митних надходжень, скорочення видобутку щонайменше на 15 млрд кубів, зменшення доходів від податку на видобуток газу і зменшення можливості для капітальних інвестицій "Газпрому".

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