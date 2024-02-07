Нафта марки Brent подорожчала на 10 центів, до 78,69 дол. за барель.

Третій день поспіль ціни на нафту йдуть вгору: все через низьке зростання запасів "чорного золота" у США. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 10 центів до 78,69 дол. за барель за 07:28 за Грінвічем. У той же час американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 13 центів, до 73,44 дол. за барель.

Це сталося тому, що запаси сирої нафти в Америці зросли за тиждень до 2 лютого лише на 670 тис. барелів, що виявилось значно нижче за прогнози, які казали про 1,9 млн барелів.

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Як повідомляється, в Управлінні енергетичної інформації (EIA) США знизили прогноз щодо зростання внутрішнього видобутку нафти на 120 тис. барелів на день, до 170 тис. барелів. В організації вважають, що до лютого наступного року видобуток у США не перевищить рекорд грудня минулого року – понад 13,3 мільйона барелів на добу.

Ці дані підкріплюють пронози на користь того, що ринок нафти буде збалансованим у 2024 році: за думкою аналітиків ціни на сировину залишаться в діапазоні 10 дол. навколо поточного рівня.

Як змінювалися ціни на нафту у 2023-му

У першій половині минулого року ціни на нафту залишалися стабільними, однак у вересні ціна сировини вперше з 16 листопада 2022 року перевищила позначку 94 дол. за барель. Це сталось через висновки впливових організацій, які прогнозували напруженість на ринках до кінця 2023-го.

Свій внесок зробила і атака Хамасу на Ізраїль: після нападу ціни на нафту зросли на 5%. Згодом, у кінці року ціна знизилась і ситуація на ринку стабілізувалась.

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