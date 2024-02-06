Виникли труднощі з оплатою за нафту, тому що російські компанії не можуть приймати її в доларах і євро.

Росія змушена вигадувати нові способи повернення застряглих в Індії десятків мільярдів доларів у рупіях, розширюючи імпорт з цієї країни. Так, РФ планує запустити бананову схему, яка передбачає імпорт бананів з Індії, ймовірно, в обмін на рупії, пише The Moscow Times.

Зазначається, що для імпорту почали розчищати дорогу. На початку лютого Россільгоспнагляд частково заборонив імпорт бананів з Еквадору через виявлення багатоїдної мухи-горбатки. Заборону ухвалили на тлі рішення уряду Еквадору про передачу США радянської зброї.

Індія є великим імпортером російської нафти. Так, у травні 2023 року постачання сягнуло рекордних 2,15 млн барелів на день, але відтоді знижувалося. У грудні 2023 року воно впало до 1,48 млн барелів на добу.

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За словами журналістів, падіння обсягів відбулося через проблеми з оплатою, тому що російські нафтові компанії не можуть приймати її в доларах і євро. Труднощі виникли навіть при спробі зарахувати кошти в дирхамах.

Через це на рахунках компаній накопичилися величезні суми в індійських рупіях, які складно конвертувати у валюту. У серпні минулого року в індійських банках зберігалося близько $39 млрд, які нафтові компанії не могли повернути в Росію, йдеться в публкації.

Водночас Індія є найбільшим виробником бананів у світі, а Росія – імпортером. На РФ приходиться 21% світових закупівель.

Росія: зброя та нафта

Раніше УНІАН писав, що Росія вирішила запровадити "бананові санкції" проти латиноамериканської держави Еквадор після того, як влада цієї країни пообіцяла передати Україні свою стару зброю російського виробництва.

Водночас постачання російської сирої нафти до Індії продовжили знижуватися в січні і досягли 12-місячного мінімуму. За підсумками січня імпорт російської нафти до Індії впав до 1,3 мільйона барелів на добу, що на 4,2 відсотка менше, ніж у грудні, коли було поставлено найменшу кількість нафти за минулий рік.

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