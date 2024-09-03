Сторони конфлікту в Лівії можуть врегулювати суперечку, яка призупинила видобуток і експорт "чорного золота".

У вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 3% після того, як ЗМІ повідомили про угоду щодо врегулювання політичної суперечки в Лівії, яка призупинила видобуток і експорт нафти. Такі дані наводить Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,08 долара, або на 4%, до 74,44 долара за барель. Це стало найнижчим рівнем з грудня минулого року.

У той же час, ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate знизились на 2,55 долара, або на 3,5%, до 71,00 долара за барель. Це найнижчий показник з січня цього року.

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Політична криза у Лівії виникла через суперечку щодо контроля над Центральним банком, який розпоряджається нафтовими доходами. Інформація щодо подолання суперечки стала головним чинником падіння цін.

При цьому новини з Лівії посилили тренд на зниження цін, пов'язаний з економічними проблемами Китаю, який є одним з найбільших споживачів нафти.

"‎Слабший, ніж очікувалося, індекс менеджерів із закупівель КНР, оприлюднений на вихідних, посилює занепокоєння щодо того, що китайська економіка не досягне цілей зростання"‎, – заявив раніше аналітик IG Тоні Сикамор.

Ринок нафти – найближчі перспективи

На початку червня стало відомо, що країни ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти до наступного року. Ці заходи направлені на підтримку ринка на тлі відносно прохолодного зростання глобального попиту.

Зазначимо, що на той момент ціни на "чорне золото" торгувались на рівні приблизно 80 доларів за барель. Це є нижчим за рівень, який потрібен багатьом країнам ОПЕК+ для того, щоб збалансувати свій бюджет.

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