Як Brent, так і WTI демонструють зниження протягом двох місяців поспіль.

У понеділок ціни на нафту продовжили зниження через очікування щодо збільшення видобутку країнами ОПЕК+, починаючи з жовтня, і через те, що ознаки слабкого попиту в Китаї та США, які є найбільшими споживачами нафти, викликали стурбованість відносно майбутнього зростання споживання. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 61 цент, або 0,8%, до 76,32 долара, у той час як американська WTI продемонструвала зниження на 52 цента, або 0,7%, до 73,03 долара за барель.

Зазначимо, що на минулому тижні Brent впала на 0,3%, у той час як падіння WTI склало 1,7%. Серед причин такої динаміки експерти називають плани ОПЕК+ щодо підвищення видобутку нафти з наступного місяця.

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"Є побоювання, що ОПЕК піде вперед і збільшить видобуток з жовтня", – говорить ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

Окрім цього, даються взнаки занепокоєння з приводу попиту в Сполучених Штатах та Китаї. "‎Слабший, ніж очікувалося, індекс менеджерів із закупівель КНР, оприлюднений на вихідних, посилює занепокоєння щодо того, що китайська економіка не досягне цілей зростання "‎, – говорить Сикамор.

У той же час, нові дані зі Сполучених Штатів продемонстрували, що споживання нафти в США сповільнилось в червні до найнижчого сезонного рівня за останні кілька років.

Ринок нафти – останні новини

Нагадаємо, в кінці минулого місяця повідомлялось, що постачання сирої нафти з РФ до Угорщини та Словаччини через територію України в липні залишалось в межах норми, незважаючи на санкції Києва проти компанії "‎Лукойл"‎.

Зазначимо, що раніше в Угорщині виставили Києву ультиматум щодо зупинення транзиту нафти, пригрозивши блокуванням програми фінансування військової допомоги.

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