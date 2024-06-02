Група експортерів нафти прагне підтримати ринок на тлі прохолодного зростання глобального попиту.

В неділю, 2 червня, ОПЕК+ погодилася продовжити більшість своїх серйозних скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати поетапне їх скасування в 2025 році. Група експортерів нафти прагне підтримати ринок на тлі прохолодного зростання глобального попиту, високого відсоткові ставки та зростання конкурентного виробництва США, пише Reuters з посиланням на заяву групи.

Зазначається, що ціни на нафту торгуються близько 80 доларів за барель. Це нижче рівня, що потрібен багатьом членам ОПЕК+, щоб збалансувати свій бюджет. Занепокоєння з приводу повільного зростання попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти, вплинуло на ціни разом зі зростанням запасів нафти в розвинутих економіках.

Організація країн-експортерів нафти та союзники на чолі з Росією, разом відомі як ОПЕК+, з кінця 2022 року здійснили низку серйозних скорочень видобутку. Зараз члени ОПЕК+ скорочують видобуток загалом на 5,86 мільйона барелів на день (б/д), або приблизно на 5,7% світового попиту.

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Скорочення включають 2 мільйони барелів на добу всіма членами ОПЕК+, перший раунд добровільних скорочень дев'ятьма членами на 1,66 мільйона барелів на добу та другий раунд добровільних скорочень вісьмома членами на 2,2 мільйона барелів на добу.

Вона також погодилася продовжити третій раунд добровільних скорочень на третій квартал 2024 року, повідомили агентству джерела в ОПЕК+, додавши, що деталі опрацьовуються.

Країни, які добровільно скоротили у другому раунді, це Алжир, Ірак, Казахстан, Кувейт, Оман, Росія, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Габон. У третьому раунді брали участь ті ж країни, крім Габону. Група також погодилася виділити ОАЕ більшу квоту на видобуток у 3,5 мільйона барелів на добу в 2025 році порівняно з поточним рівнем у 2,9 мільйона.

ОПЕК+ також перенесла кінцевий термін незалежної оцінки виробничих потужностей своїх членів на кінець листопада 2025 року з червня 2024 року. Цифри будуть використовуватися як орієнтири для базових рівнів видобутку 2026 року. ОПЕК+ проведе наступне засідання 1 грудня 2024 року.

Ціни на нафту

Раніше УНІАН писав, що ОПЕК+ продовжує неофіційні переговори, спрямовані на досягнення угоди щодо скорочення видобутку нафти, причому розглядається можливість продовження обмежень до 2025 року.

Водночас індійська компанія Reliance Industries, яка є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, підписала річну угоду з російською "Роснефтью". Згідно з угодою, компанія закупить щонайменше 3 мільйони барелів нафти на місяць у рублях.

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