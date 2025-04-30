Глобальна митна війна, розв’язана Дональдом Трампом, спричинила найбільше одномісячне падіння світових цін на нафту за останні три з половиною роки. Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що у середу, станом на 10 ранку за Гринвічем, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або 0,8%, до 63,76 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 40 центів, або 0,7%, до 60,02 долара за барель.
Загалом протягом квітня обидві марки нафти подешевшали приблизно на 15% та 16% відповідно. Це найбільше падіння з листопада 2021 року. Reuters прямо пов’язує падіння нафтових цін із оголошеною 2 квітня новою тарифною політикою США, в межах якої увесь імпорт в Америку обклали додатковим митом. Ефект посилили контрзаходи, вжиті Китаєм у відповідь.
Опитані Reuters аналітики прогнозують, що тарифи Трампа зробили ймовірним сповзання світової економіки в рецесію вже цього року. Вже у квітні виробництво на заводах у Китаї зазнало найшвидшого скорочення за останні 16 місяців.
Додатковим фактором, який знизив ціни на нафту, стало очікування збільшення видобутку країнами ОПЕК+. Очікується, що видобуток збільшать у травні, а можливо і у червні.
Ринок нафти: останні новини
Як писав УНІАН, Росія нарощує експорт нафти вже другий тиждень поспіль. Половина танкерів, які потрапили під санкції в попередні роки, тепер знову перевозять нафту.
Також ми розповідали, що Чехія вперше в новітній історії оголосила про повну незалежність від російської нафти. Такого результату вдалося досягти завдяки розширенню трубопроводу TAL, який постачає нафту із Західної Європи.