Петр Фіала заявив, що це ще один крок на шляху до енергетичної незалежності.

Влада Чехії вперше в історії оголосила про повну незалежність країни від російської нафти. Такого результату вдалося досягти завдяки розширенню трубопроводу TAL.

"Уперше в історії російська нафта не надходитиме до Чехії, розширення західного трубопроводу TAL завершено. Через більш ніж 60 років Чехія стала незалежною від нафтопроводу "Дружба". Перші збільшені поставки неросійської нафти надійшли з резервуарного парку в Трієсті до Центрального нафтового резервуарного парку в Нелахозеві, звідки вона вирушить на нафтопереробний завод у Литвинові", - цитує видання Ceske Noviny прем'єр-міністра Петра Фіалу.

Тепер Чехія може отримувати із західних трубопроводів до 8 мільйонів тонн нафти на рік, що повністю покриє споживання чеських НПЗ.

Відео дня

"Ми зробили ще один крок на шляху до енергетичної незалежності", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки колишня залежність Чехії від російських поставок робила її вразливою.

Трубопроводу TAL

У листопаді 2022 року чеський уряд ухвалив рішення про реалізацію проєкту під назвою TAL-PLUS, що передбачає збільшення пропускної спроможності європейського трубопроводу TAL, у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Технічні роботи почалися в травні 2024 року.

Трубопровід TAL Transalpine існує з 1967 року і зараз вперше досягне максимальної потужності, на яку він був розрахований. Він починається в Трієсті, Італія, і проходить через Австрію та Німеччину.

Трубопровід "Дружба" почав працювати на території колишньої Чехословаччини 1962 року і торік доставив до Чехії 2,7 мільйона тонн сирої нафти, що становить 42% від загального обсягу.

ЄС представить детальний план щодо відмови від нафти і газу з РФ

Видання Reuters писало, що Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня. У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Євросоюз зобов'язався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.

The Guardian писало, що ЄС витрачає більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Минулого року Європа закупила у Москви викопного палива на 22 млрд євро, а виділила Києву 19 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: