Нові тарифи можуть стати найбільшим протекціоністським кроком за останні 90 років.

Президент США Дональд Трамп оголошує про введення нових тарифів проти інших країн, повідомляє Bloomberg.

"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні мита для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що вони роблять це з нами, а ми робимо це з ними. Дуже просто. Простіше не буває", - сказав Трамп.

Також американський лідер заявив, що мита повернуть "золотий вік".

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"Робочі місця і заводи повернуться в нашу країну, і ви вже бачите, як це відбувається. Ми зміцнимо нашу вітчизняну промислову базу", - наголосив президент США.

За словами Трампа, відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Трамп нагадав, що опівночі за Вашингтоном США запровадять мито в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва.

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Торгова війна Трампа - інші новини

Раніше в Bloomberg писали, що нові мита президента США Дональда Трампа перевернуть з ніг на голову світову економіку. Зазначається, що за перші три місяці цього року американські акції показали найгірший результат з 2023 року.

За даними Bloomberg, за максимального підходу середні ставки мит у США збільшаться до 28 відсоткових пунктів, що призведе до зниження ВВП США на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.

Крім того, видання CNN повідомляло, що Китай, Японія і Південна Корея готують відповідь на мита Трампа. Ці три країни 31 березня провели економічні переговори вперше за п'ять років. Сторони домовилися розвивати справедливу торгівлю і зміцнювати економічні зв'язки.

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