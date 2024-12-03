Аналітик вважає, що "хитке припинення вогню на Близькому Сході" також посилює ціновий тиск.

Ціни на нафту зросли приблизно на 3 відсотки після того, як США запровадили додаткові санкції щодо 35 підприємств і суден, які, за їхніми словами, є частиною "тіньового флоту", що відіграє "найважливішу роль" в експорті незаконної іранської нафти. Про це пише Financial Times.

Нафта марки Brent, світовий еталон, зросла на 2,8 відсотка до 73,86 долара за барель у вівторок, у той час як її американський аналог WTI, зросла на 3,1 відсотка до 70,23 долара за барель.

Санкції аналогічні тим, які були введені раніше два місяці тому у відповідь на ракетну атаку Ірану на військові об'єкти в Ізраїлі, йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

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Зазначається, що трейдери також почали турбуватися про те, що ОПЕК+ навряд чи поспішить відновити видобуток, оскільки група наближається до угоди про відтермінування збільшення видобутку.

Аналітик Rystad Energy Хорхе Леон вважає що "хитке припинення вогню на Близькому Сході" також посилює ціновий тиск.

Ціни на нафту у світі

Ціни на нафту зросли в понеділок, 2 грудня, завдяки зростанню промислової активності в Китаї, а також посиленню напруженості на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 57 центів, або 0,79%, до 72,41 долара за барель. Водночас ціни на американську (WTI) West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 58 центів, або 0,85%, до 68,58 долара за барель.

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