Раніше повідомлялось, що Москва застосувала проти України міжконтинентальну балістичну ракету.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2%, оскільки Росія та Україна обстріляли одна одну ракетами великої дальності, що викликало побоювання щодо подальшої ескалації війни. Такі дані наводить Reuters.

Як повідомляється, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,48 доларів, або на 2,03%, до 74,29 доларів за барель. У той же час, ф'ючерси на американську нафту (WTI) West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 1,53 долара, або 2,23%, до 70,28 доларів за барель.

Агенція нагадує, що в середу Україна випустила по території РФ британські крилаті ракети Storm Shadow. Пізніше повідомлялось, що ціллю першої атаки ракетами цього типу вглиб території РФ міг стати командний пункт ворога.

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У свою чергу, Росія в четвер атакувала Україну, запустивши по її території ракету, яка за повідомленнями ЗМІ являла собою МБР (Міжконтинентальну балістичну ракету). На думку аналітиків, таким чином Путін намагається підвищити ставки, зокрема перед Заходом.

"‎Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки"‎, – говорять у своїй заяві аналітики фінансової групи ING.

Ринок нафти – останні новини

Китайці почали закупати африканську нафту замість російської – принаймні це стосується деяких приватних китайських нафтопереробників. Раніше вони віддавали перевагу сировині з Росії та Ірану – зокрема, через сприятливу ціну.

Переорієнтація на африканську нафту може бути пов’язана із невизначеністю щодо санкційної політики майбутньої адміністрації США. Варто також додати, що раніше Дональд Трамп дав зрозуміти, що він буде більш активно тиснути на економіку Китаю.

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