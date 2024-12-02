Промислова активність у Китаї продемонструвала найкращі показники за останні місяці.

Ціни на нафту зросли в понеділок, 2 грудня, завдяки зростанню промислової активності у Китаї, а також посиленню напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 57 центів, або 0,79%, до 72,41 долара за барель. У той же час, ціни на американську (WTI) West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 58 центів, або 0,85%, до 68,58 долара за барель.

Експерти акцентують увагу на певному успіху стимулюючих заходів Пекіну, які призвели до розширення виробничої діяльності у Китаї. Остання є одним з найбільших у світі імпортерів нафти.

Відео дня

Іншим чинником зростання цін стало побоювання щодо нової ескалації війни між Ізраїлем і Ліваном. Нагадаємо, у нещодавній заяві міністерства охорони здоров'я Лівану повідомлялось, що кілька людей дістали поранень через ізраїльські удари на півдні країни.

На додаток до цього Близький Схід відчуває наслідки нової ескалації війни у Сирії. Раніше повідомлялось, що повстанцями вдалось захопити центр Алеппо – одного з найбільших міст країни.

Ринок нафти – останні новини

Нагадаємо, у другій половині листопада ціни на "‎чорне золото"‎ суттєво зросли, оскільки Росія та Україна обстріляли одна одну ракетами великої дальності.

А нещодавно стало відомо, що у Польщі стався витік з нафтопроводу "Дружба". Представники трубопровідного оператору PERN повідомили, що майже одразу припинили перекачування нафти пошкодженою ниткою до заводів, які знаходяться у Німеччині. Поставки другою ниткою продовжуються.

Вас також можуть зацікавити новини: