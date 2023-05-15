Ціна на нафту змінилася на тлі побоювань, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через значний ризик історичного дефолту.

У понеділок, 15 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 73,91 долара за барель до 06:38 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 69,34 долара за барель, що на 20 центів, або на 0,29%, нижче. Станом на 12:33 за Києвом ф'ючерси на нафту марки Brent коштували до 74,32 долара за барель.

Минулого тижня обидва бенчмарки падали четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою серією щотижневих падінь з вересня 2022 року, через побоювання, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через значний ризик історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.

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Як йдеться в матеріалі, світові поставки нафти можуть скоротитися в другому півріччі, оскільки група ОПЕК+ проводить додаткові скорочення видобутку, що зменшує пропозицію сірчистої сирої нафти.

Ризик рецесії в США та ціни на нафту

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнився в річному численні.

ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі опублікувало прогноз, згідно з яким в 2023 році економіка США увійде в рецесію, на що вказує уповільнення активності на ринку праці і явний спад економічного зростання.

8 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,73 долара за барель станом на 06:24 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 71,79 долара за барель. Ціни на нафту зросли, оскільки побоювання рецесії в США вперше з листопада, почали відступати.

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