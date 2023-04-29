За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося в річному численні.

У 2023 році економіка США увійде в рецесію, на що вказує уповільнення активності на ринку праці і явний спад економічного зростання. Однак є всі підстави розраховувати на те, що рецесія буде досить помірною.

Такий прогноз опублікувало ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі, зазначивши при цьому, що основна причина уповільнення економічного зростання — найбільше з часів пандемії скорочення інвестицій американських компаній через підвищення вартості запозичень.

"Ми прогнозуємо, що економіка США скотиться в другій половині року в рецесію, яка, як ми очікуємо, буде помірною", — заявив економіст Wells Fargo Джей Брайсон.

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За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося в річному численні до 1,1%, попри те, що в попередньому кварталі зростання ВВП склало 2,6%. На даний момент скорочення інвестицій досягло на 7,3%.

Як йдеться в матеріалі, останні тижні були відзначені оголошеннями про скорочення робочих місць у багатьох великих компаніях, включаючи консалтингову компанію Deloitte, автовиробника GM, рітейлера Gap та технологічного гіганта Meta.

Що відбувається з економікою США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. Погіршення прогнозу економісти пов'язували з ослабленням споживчого попиту.

МВФ прогнозував, що темпи зростання ВВП США знизяться з 2,9% у 2022 році до 1,7% у 2023-му та 0,8% у 2024 році. Економісти не виключали, що у США звужуються можливості, щоб уникнути рецесії.

У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

2 жовтня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни.

У жовтні 2022 року S&P прогнозував, що найбільша економіка світу почне сповільнюватися і падати. Аналітики очікували, що економіка США увійде в рецесію в останньому кварталі року.

У березні 2023 року виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив про те, що війна в Україні стала головною проблемою для економіки США.

23 березня 2023 року Федрезерв США погіршив прогноз зростання американської економіки.

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