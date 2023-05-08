Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 45 центів.

У понеділок, 8 травня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,73 долара за барель станом на 06:24 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 71,79 долара за барель. Ціни на нафту зросли, оскільки побоювання рецесії в США вперше з листопада почали відступати.

Станом на 11: 35 за Києвом ф'ючерси на нафту марки Brent коштували до 76,61 долара за барель.

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Інвестиційний банк зберіг прогноз ціни Brent на рівні 95 доларів за барель до грудня та 100 доларів до квітня. Аналітики ANZ Research заявили, що, на їхню думку, фокус ринку тепер зміститься від економічних проблем до скорочення пропозиції нафти. Очікується, що в середу Сполучені Штати опублікують дані по інфляції споживчих цін за квітень.

Що відбувається з цінами на нафту

24 квітня ціни на нафту еталонних марок знову впали. Червневі ф'ючерси на Brent впали на Лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 барель.

26 квітня 2023 року вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становила $ 81,17 за барель, що на $0,4 (0,5%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

30 квітня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подорожчали на $1,17, або на 1,5%, до $79,54 за барель, в той час як більш активний липневий контракт виріс на 2,7% до $80,33.

Ціна змінилася після того, як енергетичні компанії опублікували позитивні прибутки, а дані з США показали, що видобуток нафти скорочується, відповідно попит на паливо зростає. При цьому американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 2,02 долара, або на 2,7%, до 76,78 долара.

Ризик рецесії

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося в річному численні.

ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі опублікувало прогноз, згідно з яким в 2023 році економіка США увійде в рецесію, на що вказує уповільнення активності на ринку праці і явний спад економічного зростання. Однак є всі підстави розраховувати на те, що рецесія буде досить помірною.

Згідно з прогнозом, основна причина уповільнення економічного зростання - найбільше з часів пандемії скорочення інвестицій американських компаній через підвищення вартості запозичень.

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