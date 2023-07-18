За останній тиждень запаси сирої нафти в США впали приблизно на 2,3 мільйона барелів.

У вівторок, 18 липня, ціни на нафту Brent на азіатських торгах виросли на 10 центів до 78,60 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate в США виросли на 14 центів до 74,29 доларів за барель.

Як повідомляє Reuters, напередодні обидва контракти подешевшали більш ніж на 1,5%. Аналітики припускають, що ціни на нафту ростуть на тлі прогнозів інвесторів про можливе скорочення поставок нафти в США.

Як йдеться в матеріалі, аналітики підрахували, що за останній тиждень запаси сирої нафти в США впали приблизно на 2,3 мільйона барелів. Прогнозується, що видобуток сланцевої нафти в США впаде майже до 9,40 млн барелів на день у серпні, що стане першим місячним падінням з грудня 2022 року.

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Що відбувається з цінами на нафту

12 липня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

14 липня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, піднявшись до 81,41 долара за барель до 02:42 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара.

Ціни на нафту зафіксували третій поспіль тижневий приріст вперше з квітня, піднявшись в ціні через перебої з поставками в Лівії і Нігерії, а також на тлі надій на більш високий попит на нафту через зниження інфляції в США.

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