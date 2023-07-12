Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до 74,88 дол за барель.

У середу, 12 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель до 03:56 за Гринвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли, оскільки заплановане скорочення поставок найбільшими експортерами нафти і надії на зростання попиту в країнах, що розвиваються компенсували економічні проблеми в усьому світі.

"Ціни на нафту зростають, оскільки зростають очікування, що ринок нафти залишиться жорстким, незважаючи на всі триваючі проблеми зростання", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

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Минулого тижня провідний виробник Саудівська Аравія пообіцяла продовжити скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу в серпні, в той час як Росія скоротить експорт на 500 тис барелів на добу.

Агентство з охорони навколишнього середовища США прогнозує, що попит перевищить пропозицію на 100 тис барелів на добу в 2023 році і на 200 тис барелів на добу в 2024 році.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що ринок нафти залишиться напруженим у другій половині 2023 року, посилаючись на високий попит з боку Китаю і країн, що розвиваються, в поєднанні з нещодавно оголошеними скороченнями поставок, зокрема, провідними експортерами Саудівською Аравією і Росією.

Що відбувається з цінами на нафту

28 червня ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння щодо підвищення процентних ставок. Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 34 центи, або 0,47%, до 72,60 доларів за барель на 06:26 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 26 центів, або 0,38%, до 67,96 доларів за барель.

29 червня 2023 року ціни на нафту вийшли на нові цифри. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,4%, до 73,77 долара за барель.

10 липня 2023 року нерішучість інвесторів змінила ціни на нафту. Ціна американської нафти West Texas Intermediate опустилася до $73,31 за барель.

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