Ціни на нафту зростають третій тиждень поспіль.

Ф'ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, піднявшись до 81,41 долара за барель до 02:42 за Гринвічем.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара. Обидва індекси, які в цьому місяці зросли приблизно на 9%, знаходяться на шляху до зростання четверту сесію поспіль.

Ціни на нафту зафіксували третій поспіль тижневий приріст вперше з квітня, піднявшись в ціні через перебої з поставками в Лівії та Нігерії, а також на тлі надій на більш високий попит на нафту через зниження інфляції в США.

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Як йдеться в матеріалі, на ціну також впливає те, що в цьому місяці Саудівська Аравія і Росія, найбільші світові експортери нафти, домовилися про поглиблення скорочення нафтових поставок, яке триває з листопада минулого року, надаючи подальшу підтримку цінам на сиру нафту.

"Ціни на нафту отримують поштовх від очікувань, що ринок нафти стане дуже вузьким, оскільки Лівія і Нігерія мають справу з перебоями, а також у зв'язку з тим, що експорт російської нафти остаточно знизиться", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Що відбувається з цінами на нафту

10 липня 2023 року нерішучість інвесторів змінила ціни на нафту. Ціна американської нафти West Texas Intermediate опустилася до $73,31 за барель.

12 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель до 03:56 за Гринвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

Ціни на нафту зросли, оскільки заплановане скорочення поставок найбільшими експортерами нафти і надії на зростання попиту в країнах, що розвиваються компенсували економічні проблеми в усьому світі.

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