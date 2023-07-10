Ціна американської нафти West Texas Intermediate опустилася до $73,31 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 55 центів, або 0,7%, до $77,92 за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate опустилася до $73,31 за барель, знизившись на 55 центів, або 0,7%.

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знижуються на тлі невизначеності інвесторів напередодні надходження свіжих економічних даних від найбільших споживачів нафти США і Китаю.

Як йдеться в матеріалі, керівник відділу переробки і торгівлі нафтою Rystad Energy переконаний, що наявність економічного спаду в Китаї посилює невизначеність, що панує на ринку нафти.

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За словами аналітика CMC Markets Тіни Тенг ціни на нафту можуть відновитися після того, як ОПЕК+ оголосила про плани щодо подальшого скорочення пропозиції.

Згідно зі звітом Baker Hughes, минулого тижня кількість нафтових платформ у США скоротилася на п'ять до 540, що є найнижчим показником з квітня 2022 року.

Минулого тижня індекси нафти зросли більш ніж на 4%, досягнувши найвищих позначок з травня, підвищуючись другий тиждень поспіль після того, як найбільші в світі експортери нафти Саудівська Аравія і РФ пообіцяли поглибити скорочення поставок в серпні. Саудівська Аравія продовжить скорочення видобутку в 1 мільйон барелів на добу до серпня, а Росія скоротить експорт сирої нафти на 500 тис.барелів на добу.

Ціни на нафту

28 червня ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння з приводу підвищення процентних ставок.

Потім нафта марки Brent піднялася на 34 центи, а West Texas Intermediate - на 26 центів.

7 липня 2023 року ціни на нафту знову зросли на тлі стабільного попиту. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 45 центів, або на 0,6%, до 76,97 доларів за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 44 центи, також на 0,6%, до 72,24 доларів за барель.

Обидва показники показали зростання приблизно на 2% другий тиждень поспіль. Запаси сирої нафти в США впали більше, ніж очікувалося через високий попит на нафтопереробку, тоді як запаси бензину значно скоротилися після зростання минулого тижня.

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