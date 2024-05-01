Зазначається, що стурбованість з приводу попиту на сиру нафту викликає інфляція.

Ціни на нафту падають третій день на тлі зростаючих надій на угоду про припинення вогню на Близькому Сході та зростання запасів і видобутку сирої нафти в США.

Видання Reuters пише, що липневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 70 центів, або 0,8%, до 85,63 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate у червні подешевшала на 75 центів, або 0,9%, до 81,18 долара за барель.

Очікування, що Ізраїль і ХАМАС досягнуть угоди про припинення вогню, призвели до зниження цін на нафту. Також тиск на ціни чинили збільшення запасів сирої нафти в США і зростання пропозиції сирої нафти.

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Видобуток у США зріс до 13,15 млн барелів на добу в лютому з 12,58 млн барелів на добу в січні, що є найбільшим щомісячним зростанням приблизно за 3,5 роки.

"Ознаки інфляції, що зберігаються, також викликають стурбованість з приводу попиту на сиру нафту. Це відбувається напередодні автомобільного сезону в США, де попит на бензин сильно зростає", - кажуть аналітики ANZ.

За даними дослідження Reuters, обсяг видобутку нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизився на 100 тисяч барелів на добу у квітні до 26,49 млн барелів на добу, щоб запобігти подальшому падінню нафти.

Дослідження відобразило зниження експорту з Ірану, Іраку та Нігерії на тлі триваючого добровільного скорочення поставок деякими членами, узгодженими з більш широким альянсом ОПЕК+.

Ціни на нафту - останні новини

29 квітня повідомлялося, що ціни на нафту знизилися: зокрема через заплановані переговори між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що, на думку експертів, знижує шанси на подальшу ескалацію.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 1 дол, або 1,1%, до 88,50 дол за барель. Водночас ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 84 центи, або на 1%, до 83,01 дол за барель.

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