Bloomberg розкрило хитрість Москви для торгівлі нафтою: що придумали в Росії

США запровадили санкції проти "Совкомфлота" і внесли до списку деякі його судна

Російська державна танкерна компанія перейменувала деякі свої судна на честь міст країни після введення санкцій з боку США.

Видання Bloomberg пише, що під західні санкції вже потрапив 21 танкер ПАТ "Совкомфлот". Танкери змінили прапор на російський з габонського - крок, який дасть Росії більше впевненості в тому, як вона зможе їх використовувати.

Перебуваючи під західними санкціями, Росія не тільки зібрала тіньовий флот суден для транспортування своєї нафти, а й значною мірою покладалася на гігантський танкерний флот "Совкомфлота" для забезпечення транспортування нафти. Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу "Афрамакс", кожен з яких здатний перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

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За даними Bloomberg, наразі щонайменше чотири танкери змінили назви:

Танкери часто змінюють назви після введення санкцій, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх, як і раніше, можна ідентифікувати за унікальними і незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Експорт нафти РФ - останні новини

У березні стало відомо, що Китай імпортує рекордну кількість російської нафти. Азіатська країна отримувала близько 1,7 млн барелів російської нафти на день.

Пекін, як і Індія, виступає послідовним покупцем російської нафти від самого початку повномасштабної війни.

Видання Reuters повідомило, що Індія знову почала приймати російські танкери з нафтою після короткочасної зупинки.

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