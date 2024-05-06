Серед основних причин називають побоювання щодо нової ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту Brent станом на 06:36 GMT подорожчали на 51 цент, або 0,6%, до 83,47 долара за барель. У той же час ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 53 центи, або 0,7%, до 78,64 долара за барель. Про це повідомляє Reuters.

Зростання сталося після того, як Саудівська Аравія підняла червневі ціни на сиру нафту для більшості регіонів. Ще однією причиною стало розуміння примарності перспектив угоди про припинення вогню в секторі Газа.

У деяких аналітиків навіть з'явилися побоювання, що конфлікт між Ізраїлем і угрупуванням ХАМАС може розширитись.

Відео дня

"‎Новина про те, що Ізраїль хоче продовжити свою операцію в Рафаху, ризикує зірвати потенційну угоду про припинення вогню та відновити геополітичну напругу на Близькому Сході, яка, здавалося, послаблюється"‎, – заявив аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Дали про себе знати і інші фактори. У Китаї, який є найбільшим в світі імпортером сирої нафти, активність у сфері послуг залишалася на підйомі 16-й місяць поспіль. Зростання нових замовлень прискорилося, а ділові настрої покращилися, що зміцнило надії на стійке економічне відновлення.

Ціни на нафту – динаміка і прогнози

На початку травня повідомлялось, що ціни на "‎чорне золото"‎ зазнали рекордного падіння за три місяці. Серед причин такої динаміки називали побоювання щодо високої інфляції в США, які виступають найбільшим споживачем нафти в світі.

А раніше, у квітні, деякі спеціалісти прогнозували, що повномасштабна ірано-ізраїльська війна може призвести до зростання цін до 130 доларів за барель. Однією з умов такого сценарію назвали удари по енергетичній інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: