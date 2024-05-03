Серед причин такої динаміки називають зниження напруги між Ізраїлем і ХАМАС.

У п'ятницю ціни на нафту‎ зросли на фоні перспективи продовження скорочення видобутку країнами ОПЕК+, але за підсумками тижня зазнали найбільшого падіння за останні три місяці. Про це повідомляє Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent збільшились на 31 цент, до 83,98 долара за барель, у той час як червневі ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 26 центів, або на 0,3%, до 79,21 долара за барель.

Втім, обидва бенчмарка зазнали рекордних тижневих втрат за останні місяці: Brent за тиждень продемонструвала зниження на 6,2%, у той час як WTI знизилася на 5,6%.

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Серед причин такої динаміки називають побоювання щодо високої інфляції в США, які є найбільшим світовим споживачем нафти. У випадку низької інфляції можна було б очікувати на стимуляцію економічного зростання і, як наслідок, збільшення попиту на "‎чорне золото"‎.

Іншим важливим чинником стало зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході, зокрема, інформація щодо переговорів Ізраїлю з угрупуванням ХАМАС.

Ціни на нафту – останні новини

Нагадаємо, на початку минулого тижня ціни на нафту знизились, що було зумовлено зменшенням ризиків переростання конфлікту на Близькому Сході у повномасштабну війну.

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту продемонстрували помірне зростання. Це було викликано, зокрема, заявою американського міністра фінансів Джанет Йеллен, яка висловила оптимізм щодо економічного зростання в США.

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