Наразі американська нафта торгується нижче 85 доларів, а нафта марки Brent опустилася нижче 90 доларів за барель.

Війна між Ізраїлем та Іраном може підняти ціни на нафту до нечуваних 130 доларів. Для реалізації цього прогнозу необхідне дотримання кількох умов.

CNBC пише, що значне зростання цін на нафту, за прогнозом Bank of America, до 2025 року може спровокувати пряме бойове зіткнення Ізраїлю та Ірану. Якщо військові дії затягнуться надовго і торкнуться енергетичної інфраструктури, то варто очікувати підвищення цін на "чорне золото" на 30-40 доларів за барель.

При цьому ціна на нафту марки Brent може підскочити до 130 доларів у другому кварталі, тоді як ціна на американську нафту злетить до 123 доларів. Цей сценарій передбачає, що через війну видобуток нафти в Ірані скоротиться на 1,5 мільйона барелів на день.

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Зрештою ОПЕК+ почне скидати барелі, але це призведе до скорочення вільних потужностей групи. У підсумку 2025 року ціна на нафту марки Brent встановиться на рівні 100 доларів, тоді як американська нафта опуститься до 93 доларів.

Наразі американська нафта торгується нижче 85 доларів, а нафта марки Brent опустилася нижче 90 доларів за барель, оскільки ф'ючерси втрачають прибуток, отриманий напередодні нападу.

Аналітики попередили, що реакція ринку на атаку на минулих вихідних була досить стриманою і "може не відображати середньострокових економічних і геополітичних наслідків" прямого нападу Ірану на Ізраїль.

Bank of America вважає, що масштабна регіональна війна може мати істотний вплив на економіку США і грошово-кредитну політику ФРС. Якщо війна призведе до серйозних перебоїв у постачанні нафти за межами Ірану, і ринок втратить 2 мільйони барелів на добу або більше, то ціни підскочать на 50 доларів за барель.

"Якщо втрати поставок наростатимуть на регіональному рівні, доступ до вільних виробничих потужностей також може виявитися скрутним, тому ціни на нафту, ймовірно, триматимуться вище 150 доларів за барель упродовж кількох місяців", - прогнозують аналітики банку.

Якщо поточний конфлікт залишиться обмеженою сутичкою, яка не порушить постачання енергоносіїв, то на нафтовому ринку буде додаткова націнка за ризик у розмірі 5-10 доларів за барель, що матиме незначний вплив на економічну і монетарну політику США. Наразі всі чекають, якою буде відповідь Ізраїлю на останню атаку Ірану.

Експорт нафти РФ - останні новини

У березні стало відомо, що Китай імпортує рекордну кількість російської нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, минулого місяця азіатська країна отримувала близько 1,7 млн барелів російської нафти на день.

Днями видання Bloomberg писало, що обсяг російського експорту нафти морем зріс до 11-місячного максимуму. Різке збільшення обсягів поставок у поєднанні зі зростанням цін на нафту марки Urals призвело до збільшення доходів Москви від продажу нафти. За тиждень валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 мільярда доларів з 1,82 мільярда доларів. Середній дохід за чотири тижні збільшився приблизно на 170 мільйонів доларів до 1,92 мільярда доларів на тиждень.

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