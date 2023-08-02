Преміальні мережі АЗС додали у ціні на всі види пального по 1 гривні.

У період із 1 по 2 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,48 грн/л і склала 49,38 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,57 грн/л - до 51,62 грн/л, а дизельне пальне (ДП) - на 0,49 грн/л, до 48,59 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, преміальні мережі ОККО й WOG на усі види пального підняли ціни на 1 гривню: бензини марки А-95 - до 51,99 грн/л, А-95+ - до 53,99 грн/л, дизпальне - до 51,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали теж на 1 гривню: бензин А-95 - до 47,90 грн/л, бензин А-95+ - до 49,90 грн/л, ДП - до 46,90 грн/л.

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Бензин А-95 у мережі SOCAR прибавив 1 грн/л, до 52,99 грн/л, дизпальне додало 2 гривні, - до 51,99 грн/л. На станціях KLO всі види пального здорочали на 50 копійок, а на UPG стандартна А-95 і ДП - на 40 копійок, до 50,40 та 48,50 грн/л відповідно.

Мережі "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", VostokGaz, Mango і "Фактор" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-2 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за останні два дні великі мережі заправок, зокрема, ОККО й WOG підвищили ціни всіх видів пального на 2 гривні за літр.

Українські енергетичні експерти повідомляють, що стрімкий зріст цін на АЗС пов'язаний зі збільшенням світових цін на нафту та початком реалізації оподаткованого пального.

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