Економісти погоджуються, що зростання ВВП буде суттєвим.

Провідні неурядові економісти значно покращили свої прогнози стосовно основних макроекономічних показників України за підсумками 2023 року (у порівнянні з аналогічним прогнозом у березні). Про це під час презентації результатів опитування повідомила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

"Середній прогноз березня (щодо зростання валового внутрішнього продукту – УНІАН) був біля 0% зростання ВВП на 2023 рік, зараз середній – 4,7%, причому мінімальний прогноз – 4%, а максимальний – 5,8%. Вже такої розбіжності, як в березні, немає, економісти погоджуються, що зростання буде суттєвим", - сказала вона.

Що стосується середнього прогнозу номінального ВВП, то він складає 174 млрд доларів (прогнози учасників опитування перебувають у межах 164-181 млрд доларів), тоді як у березні він складав 155 мільярдів.

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Середній прогнозований рівень споживчих цін складає 10,6% (у березні прогнозували інфляцію на рівні біля 17%). Достатньо оптимістичними є курсові прогнози.

"Якщо в березні більшість вважала, що курс перетне позначку у 40 гривень за долар цього року, то зараз так не вважає ніхто. Вважають, що курс як був фіксованим, так і буде утримуватися на цьому рівні до кінця 2023 року (середній прогноз по курсу складає 36,8 грн за долар – УНІАН), а потім можуть прийняті рішення щодо валютної лібералізації, але поки ринок таких швидких рухів не очікую", - сказала Репко.

Прогнозний дефіцит бюджету за підсумками року, на думку економістів, складе від 44 до 47 млрд доларів. Якщо додати до цього очікувані погашення облігацій внутрішнього держборгу та інших боргів, то загальна потреба у фінансуванні складе 55-59 млрд доларів.

"Ми бачимо, що міжнародної допомоги, яка очікується на рівні близько 42 млрд доларів на цей рік для покриття цієї потреби поки недостатньо", - сказала вона.

Також ніхто з опитаних не очікує, що держборг перевищить позначку у 90% від ВВП.

Що стосується прогнозів на 2024 рік, то учасники опитування очікують середнє зростання економіки на рівні 5,1%, інфляцію у 12% та курс у 40,1 грн за долар.

"Що стосується курсу гривні, чотири з п’яти економістів вважають, що його відпустять, і він сягне позначки вище 40 гривень за долар", - сказала вона.

Економіка України - останні прогнози

Оновлений макроекономічний прогноз інвестиційної групи ICU передбачає зростання ВВП на рівні 5% у 2023 році, бо покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу .

У червні аналітики Dragon Capital оновили свій прогноз основних макроекономічних показників, згідно з яким очікується зростання економіки на 3% р/р.

27 липня Національний банк оприлюднив свій прогноз стосовно зростання вітчизняної економіки за підсумками 2023 року на рівні 2,9%. У 2024 році прогнозується зростання реального ВВП України на 3,5%, а у 2025 році - на 6,8%.

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