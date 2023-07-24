Вересневі ф'ючерси на Brent дешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $0,12 (0,15%), до $80,95 за барель.

Сьогодні, 24 липня, котирування на нафту знижуються після впевненого зростання минулого тижня.

До 8:15 за Києвом вересневі ф'ючерси на Brent дешевшали на Лондонській біржі ICE Futures на $0,12 (0,15%), до $80,95 за барель. У п'ятницю, 21 липня, Brent подорожчала на $1,43 (1,8%) до $81,07 за барель, повідомляє російський "Інтерфакс".

Вересневі ф'ючерси на WTI дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,14 (0,18%), до $76,93 за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на $1,42 (1,9%), до $77,07 за барель.

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За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,5%, вартість WTI зросла на 2,3%, до максимуму з 25 квітня.

Ціни на нафту під час війни

12 липня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

18 липня, ціни на нафту Brent на азіатських торгах виросли на 10 центів до 78,60 доларів за барель. Ціни на нафту West Texas Intermediate в США виросли на 14 центів до 74,29 доларів за барель.

На азійських торгах 21 липня ціни на нафту марки Brent виросли на тлі падіння запасів в США і скорочення поставок з боку ключових виробників. Ф'ючерси на Brent зросли на 68 центів до 80,32 долара за барель до 06:00 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 65 центів до 76,30 долара за барель.

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