Бензин додав у вартості 2-3 грн, а дизельне пальне 3-5 гривень за літр.

У період із 30 червня по 7 липня після повернення довоєнних податків пальне здорожчало в середньому на 2-5 грн за літр.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", за тиждень середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л - до 49,96 грн/л, а дизельне пальне – на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

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На станціях "Укрнафти" бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної "п’ятірки" і дизпального на 4 грн/л, А-95+ - на 5 грн/л.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн/л, KLO - на 2,8-4,9 грн/л.

При цьому, із 30 червня по 7 липня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л.

На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав 2,12 грн/л, 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

На АЗК KLO автогаз здорожчав на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л, у мережах U.GO і UPG – на 1,19 грн/л і 1,54 грн/л, до 22,79 грн/л і 23,70 грн/л відповідно.

Ціни на бензин - останні новини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ціни на пальне в Україні після повернення довоєнного оподаткування в липні збільшаться в середньому на 5 грн за літр. Він вважає, що таким чином мережі АЗС почнуть платити в бюджет більші податків, а отже українська армія отримає фінансову підтримку.

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

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