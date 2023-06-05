Відповідним законопроектом планується збалансувати ставки акцизного податку й збільшити надходження до держбюджету. Це рішення може призвести до зростання цін.

Верховна Рада зареєструвала законопроект №9348, яким пропонується збільшення акцизу на бензин і дизпальне до 175 євро за тисячу літрів, на автогаз - 129,5 євро.

Про відповідну ініціативу йдеться на сайті Верховної Ради. Її метою заявлено необхідність збалансувати ставки акцизного податку й збільшити надходження до державного бюджету.

"Цим проектом пропонується встановити наступні ставки акцизного податку: для бензинів – 175 євро за 1000 літрів, дизельного пального – 175 євро за 1000 літрів, для газу скрапленого – 129,5 євро за 1000 літрів", – йдеться в пояснювальній записці до документу.

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На сьогодні акциз на бензини моторні, важкі дистиляти, біодизель і його суміши складає 100 євро за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро.

Є аксіома, що будь-яке втручання в економіку веде за собою зростання цін на продукти. Якщо збільшити акцизи на пальне, то, теоретично, це притягне за собою збільшення цін на АЗС.

При цьому, на передодні сезону збору врожаю аграріями збільшення цін на пальне потягне за собою вверх собівартість вітчизняної аграрної продукції. Відтак, залежно від того, яку частку в собівартості виробництва інших товарів займає пальне - пропорційно, через збільшення коштовності пального, збільшаться ціни на іншу продукцію.

Крім того, якщо пальне подорожчає, то це зробить дорожчим і вартість логістичних перевезень.

Ціни на пальне в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року Верховна Рада схвалила законопроект, який передбачає повернення акцизів на пальне. При цьому ПДВ залишився на рівні 7%.

У травні цього року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Зазначимо, що протягом травня середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 - на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л.

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