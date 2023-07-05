На думку голови уряду, податкові надходження у бюджет дозволять збільшити підтримку ЗСУ.

Ціни на пальне в Україні після повернення довоєнного оподаткування в липні збільшаться в середньому на 5 грн за літр. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, мережі АЗС почнуть платити в бюджет більші податків, а отже українська армія отримає фінансову підтримку.

"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні сили України в боротьбі з російським агресором", - сказав Шмигаль.

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За його словами, дефіциту пального не прогнозується ані в Європі, ані в Україні.

Проте, за даними УНІАН, деякі мережі АЗС вже на початку місяця підвищили вартість горючого на 3-5 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні - деталі

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів, зокрема на бензин - 213,5 євро/1000 літрів, на ДП - 139,5 євро/1000 літрів, на автогаз - 52 євро/1000 літрів.

Вартість пального почала поступово зростати ще наприкінці червня. 30 липня напередодні повернення довоєнного оподаткування деякі мережі автозаправних станцій підвищили ціни на пальне на 0,2-3,2 грн/л. Щодня розцінки потроху зростали. 3 липня мережі АЗС України знову підвищили ціни на пальне на від 1 до 5 грн за літр. 5 липня, вартість бензину марки А-95 в деяких мережах зросла ще на 2 грн/л.

За оцінками експертів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 грн/л.

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