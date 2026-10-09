Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального на світовий ринок

Трамп запевнив, що ціни на дизельне пальне для американців та мешканців інших країн почнуть знижуватися.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він завершив переговори з головою РФ Володимиром Путіним, під час яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки. Таку заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн – протягом листопада, а також 1 000 000 тонн одразу після цього", – написав Трамп.

Президент США зазначив, що з огляду на стан російських нафтопереробних заводів Росія пізніше поставить ще 3 000 000 тонн дизельного пального. За його словами, завдяки домовленості з Путіним та повному контролю США над Ормузькою протокою ціни на дизельне пальне для американців та всього світу почнуть знижуватися з рекордною швидкістю.

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"Зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, власників ранчо та далекобійників, є моїм головним пріоритетом. Це дуже важливе й значуще оголошення. Крім того, необхідно розуміти, що Іран не матиме ядерної зброї! Дякую вам за увагу до цього питання", – підкреслив Трамп.

Як пише Clash Report, Міністерство фінансів США повідомило, що за вказівкою Трампа негайно видає тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизельного пального на світові ринки. Журналісти уточнили, що Мінфін США тимчасово дозволив операції, пов’язані з продажем, постачанням, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, включно з його ввезенням до США, до 7 квітня 2027 року.

Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на пальне

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що причиною зростання цін на пальне є українські удари по російській нафтопереробній галузі. Він заперечує, що це пов’язано з блокуванням Ормузької протоки.

Незважаючи на заяви Трампа про те, що Ормузька протока нібито відкрита, Strait Up Maritime наводить іншу інформацію. Наразі статус Ормузької протоки – закрита.

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