Скандальна угода Трампа з Путіним: FT з'ясувала, чи зможе РФ забезпечити дизелем США

РФ пообіцяла негайно поставити 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді та додатково 1 млн тонн – у грудні.

Росія має можливості експортувати дизельне пальне, але угода президента США Дональда Трампа з Москвою навряд чи суттєво полегшить становище покупців через малі обсяги, пише Financial Times.

Більшість російських автомобілів працюють на бензині. Дизельне пальне, яке переважно використовують вантажівки та важка техніка, росіяни виробляють з надлишком.

Науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко каже, що російські НПЗ виробляють близько 5,8 млн тонн дизельного пального на місяць. Із цього обсягу, за його оцінками, від 1,2 млн до 2 млн тонн щомісяця можуть бути доступними для експорту.

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У Росії виробляють літнє та зимове дизельне пальне, розраховане відповідно на температури вище ніж -5°C і до -35°C. Восени, після завершення жнив, країна переходить на зимове пальне, через що залишки літнього дизеля майже не мають внутрішнього застосування до весни.

Росії заборонила експорт дизеля після українських атак на НПЗ

"Обмеження запровадили не обов’язково через гострий дефіцит дизеля в країні, а радше для запобігання потенційному дефіциту на внутрішньому ринку через перебої в роботі нафтопереробних заводів і підвищений сезонний попит", – пояснив провідний аналітик компанії Kpler Суміт Рітолія.

В свою чергу Вакуленко припустив, що заборона на експорт для виробників, яка діє з липня, на практиці перетворилася на систему квот. За його словами, деяким компаніям неофіційно дозволяли відвантажувати дизельне пальне, використовуючи інші митні коди.

Навіть якби наступного місяця Росія експортувала 500 тисяч тонн дизельного пального, це становило б менш як 4% світового попиту на нього. За словами аналітиків, повноцінні постачання російського дизелю (на рівні близько 3 млн тонн щомісяця) стане можливим лише після завершення технічного обслуговування нафтопереробних заводів і відновлення виробництва до нормального рівня.

За даними Kpler, до 2025 року Росія експортувала морем у середньому 2,6 млн тонн дизельного пального на місяць. На Туреччину та Бразилію припадало понад половину цих поставок.

"Якщо удари триватимуть нинішніми темпами, експортувати такі обсяги без шкоди для внутрішнього ринку стане неможливо", – каже аналітик ринку нафти компанії Seala AI Володимир Нікітін.

Варто також сказати, що російські поставки дадуть дуже обмежену фінансову підтримку Кремлю. За оцінкою директора європейського напрямку консалтингової компанії Eurasia Group Александра Коляндра, якби РФ експортувала 3 млн тонн дизельного пального щомісяця, за шість місяців експортери заробили б приблизно на 1,2 млрд доларів більше, ніж за чинних обмежень.

Водночас, за його підрахунками, додаткові надходження до федерального бюджету Росії, з якого фінансується війна, становили б лише близько 100 млн доларів.

"Роздратування України цілком зрозуміле. Але це не забезпечить суттєвого фінансового посилення російської воєнної машини", – додав Коляндр.

Поставки дизельного пального з Росії - головні новини

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального. Першим етапом мають стати поставки 300 тисяч тонн палива найближчим часом. Надалі обсяги планують збільшити ще на 500 тисяч тонн, а згодом – до мільйона.

Американська сторона також погрожує припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас, як пише британське видання The Telegraph, Україна навряд чи припинить атаки на російські нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру, оскільки вони є дуже ефективними.

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