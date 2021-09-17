Голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявив, що цієї зими ціни на газ для населення не мінятимуться.

Для стандартної зими в Україні достатньо газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, в підземних сховищах буде 19 млрд метрів кубічних газу. Він зазначив, що ситуація буде складна, але не критична.

Голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу") переконує, що ухвалене рішення про підписання річних контрактів по газу дає гарантії, що "цієї зими зростання тарифів для населення не відбудеться".

Він додав, що ці річні контракти "дають стабільну ціну газу до травня 2022 року".

Коли зайшла мова про планування ситуації на майбутнє, радник міністра енергетики Лана Зеркаль наголосила, що Україна вперше веде моделювання разом з Європейською комісією ситуації.

"І це вперше коли вони погодилися провести це моделювання із залученням України і на короткотермінову перспективу - на цю зиму, і на варіант запуску Північного потоку, і після 2024 року", - наголосила вона.

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Що чекає Україну взимку

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі та вже перевищили 20 тис.грн за тисячу кубометрів.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Експерт у сфері енергетики Валентин Землянський заявив про те, що Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

Автор: Надя Пришляк