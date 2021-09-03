Розглядається варіант купівлі Польщею скрапленого газу через власний термінал.

Співпраця з Польщею відкриває перед Україною можливість зруйнувати монополію російського "Газпрому" на газовому ринку.

Про це заявив Сергій Макогон, гендиректор компанії Оператор ГТС України, повідомляє "НВ".

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Зокрема йдеться про взаємовигідне використання газотранспортних систем обох країн.

За словами Макогона, розглядається варіант купівлі Польщею скрапленого газу через власний термінал у м. Свіноуйсце на березі Балтійського моря з подальшим постачанням цього газу в українські ПСГ, звідки він може йти в Європу.

За словами Макогона, також розглядається варіант будівництва Польщею Балтійської труби, що з'єднує Польщу з видобувними площами в Північному морі.

Макогон також зазначив, що між Україною та Польщею вже існують діючі газопроводи, які дозволяють обмінюватися газом обсягом до 7 млрд кубометрів на рік.

"Є технічна проблема з польського боку, тому що зараз з українського боку в Польщу можна на гарантованій основі відправляти газ, але у польської сторони є технічні проблеми з постачання значних обсягів газу в Україну. Нам потрібно зробити реконструкцію компресорної станції і добудувати не дуже великий газопровід в Польщі", — розповів Макогон.

За словами Макогона, Польща готується повністю відмовитися від поставок газу з РФ.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу припинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його самостійно.

Автор: Олена Коваленко