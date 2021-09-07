Україна не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які досягають рекордного значення.

На європейському газовому ринку, де ціни подолали рекордну позначку в 650 доларів за тисячу кубометрів, виникла спекулятивна бульбашка, і тому спрогнозувати, якою буде вартість ресурсу в зимовий період на українському та європейських ринках, практично неможливо.

Про це в коментарі УНІАН повідомив експерт у сфері енергетики Валентин Землянський.

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"Зараз ми побили історичний максимум ціни. До цього ціна досягала рекордних 450 доларів в 2008 році в Південно-Східній Європі. Складно сказати, якими будуть ціни на газ в зимовий період. Подивимося. Зараз ситуація складається під логіку запуску "Північного потоку-2", в тому числі. Плюс є дефіцит поставок скрапленого газу на європейський ринок. Зараз на газовому ринку явна бульбашка", - сказав Землянський.

"Вартість ф'ючерсу і вартість реальної партії ресурсу - дві великі різниці. Зараз йде велика гра, в тому числі за те, щоб Європа зняла обмеження, накладені на "Північний потік" і його сухопутне продовження "Opal". Це велика гра і великі гроші, хтось на цьому дуже непогано заробить", - додав експерт.

Він зазначив, що Україна, яка імпортує з Європи близько третини споживаного газу, сьогодні не може вплинути на ситуацію з цінами на внутрішньому ринку, які також досягають рекордного значення.

"Треба нарощувати видобуток, цим треба було раніше займатися. Зараз вже нічого зробити не можна. Потрібно працювати над розвитком власного видобутку, чим повинні були займатися Коболєв (Андрій Коболєв, колишній керівник "Нафтогазу України" - УНІАН) і Вітренко (Юрій Вітренко, чинний керівник "Нафтогазу України" - УНІАН) починаючи з 2015 року", - додав експерт.

Ціна на газ: що необхідно знати

1 вересня ціна газу жовтневого ф'ючерсу на європейській біржі досягла нової рекордної позначки 650 дол. за тисячу кубометрів.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України, законтрактованого на вересень, досягла 18,36 грн за куб. м.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попереджає, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через зростання цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Автор: Ігор Орел