Фахівці ще продовжують всі відповідні роботи.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, як забезпечуватиметься логістика в обласному центрі після перекриття руху греблею ДніпроГЕС.

В ефірі інформаційного телемарафону він повідомив, що спеціалісти проводять небхідні роботи. "Детальні коментарі буде надавати профільне міністерство. Як тільки буде така можливість, то це рішення буде прийнято і логістика буде відновлена", - акцентував Федоров.

Ще після першого російського удару по ДніпроГЕС, коли окупанти на добу паралізували рух греблею, логістику повністю переналаштували, щоб люди могли пересуватися з лівого берега на правий.

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"На території Запоріжжя є функціонуючі мости. І сьогодні по новому мосту, який був відкритий у 2020 році, є двосторонній рух. І по мосту Преображенського також є односторонній рух. Тож сьогодні логістика забезпечується і наші мешканці можуть пересуватися", - підкреслив Федоров.

Сьогодні ще вихідний день, тому поки ускладнень з рухом на мостах не спостерігається. Однак з понеділка очікується збільшення інтенсивності руху, можливі затори.

"Я впевнений, що, в першу чергу, це не надовго. І по-друге, ми зможемо забезпечити необхідну пропускну спроможність трафіку на території нашого обласного центру", - акцентував голова Запорізької ОВА.

Також Федоров зауважив, що російські окупанти нарощують інтенсивність щоденних обстрілів Запорізької області, особливо прифронтових населених пунктів. За минулу добу РФ здійснила 381 удар, здебільшого артилерією та дронами. "На цьому тижні максимальна кількість була - 550 ударів", - додав він.

Удари по енергетиці: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 червня росіяни завдали чергової масованої атаки по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА. Під ударом опинилися енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

Федоров повідомляв, що Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані. Варто зазначити, що під час масованого удару по Україні в березні, російські окупаційні війська випустили одразу 8 ракет по ДніпроГЕС, поціливши по машинній залі та по самій греблі.

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