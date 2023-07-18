Відтепер споживачі "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз" мають передавати показники лічильники тільки "Нафтогазу".

В управління до групи "Нафтогаз" увійшли нові облгази - "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз", для цих споживачів дещо зміниться у рахунках за транспортування газу.

Як повідомляє компанія національний оператор газорозподілу - "Газмережі", до якої переходять облгази, тепер споживачі захищені від зловживань.

"Тепер ці компанії працюватимуть з дотриманням ключового принципу - надійності перед клієнтами та партнерами. Впровадження еталонного зразка роботи вимагає попереднього аудиту всіх сфер. Мета - нести відповідальність за кожен кубометр газу, дотримуватись фінансових і законодавчих зобов’язань та не допускати будь-яких зловживань", - йдеться у повідомленні.

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В коментарі агентству УНІАН, прес-служба "Газмережі" повідомила, що особові рахунки споживачів залишаються незмінними, як і тариф на розподіл газу.

Також прес-служба зазначила, що поки що для споживачів діють попередні реквізити для оплати за послуги розподілу газу.

"У разі зміни банківських реквізитів клієнтів буде попереджено завчасно на офіційних ресурсах газорозподільної компанії та платіжках", - сказали агентству в компанії.

Показання газового лічильника слід передавати традиційно щомісяця з 1 по 5 число.

Клієнтам важливо дотримуватись цього часового періоду. Від цього залежить коректність нарахувань у платіжках.

В компанії закликали клієнтів АТ "Cумигаз", "Вінницягаз" та "Дніпропетровськгаз" для передачі показань лічильника користуватись офіційними сервісами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Це:

▪️ особистий кабінет my.gas.ua;

▪️ чатботи GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

▪️ SMS-повідомленням на номер 4647.

"Будь-які інші платформи не є коректними та працювати не будуть", - підкреслила прес-служба.

При цьому, друковані платіжки з індивідуальними даними по особовим рахункам споживачів, як і раніше, будуть надходити щомісяця.

"Квитанція буде вдосконалена. У файлі міститиметься додаткова корисна інформація щодо посилань на актуальні офіційні ресурси, номери Контакт-центру та способи передачі показань", - пояснили в компанії "Газмережі".

"Нафтогазу" довірили керівництво акціями газорозподільних підприємств

Як повідомляв УНІАН, у травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

Таким чином під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії, які надають послуги розподілу газу 1,2 млн родин, промислових і бюджетних установ. Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах в місті Харків, місті Кривий Ріг, а також Київському, Житомирському та Львівському облгазах.

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