"Нафтогаз" бере в управління облгази: яких змін у платіжках чекати українцям

Державний енергетичний холдінг "Нафтогаз" отримав в управління декілька газорозподільчих компаній і хоче взяти "під крило" такі структури по всій Україні. УНІАН спробував дізнатись, з яким труднощами можуть зіштовхнутись споживачі газу та як ці зміни вплинуть на платіжки.

Найбільший газовий гігант країни "Нафтогаз України" починає отримувати в управління облгази в регіонах країни. Це означає, що відтепер дочірні компанії "Нафтогазу" виконуватимуть не тільки роль постачальника газу для більшості населення, а і надаватимуть функції з його транспортування.

Наразі дочка "Нафтогазу" - "Черноморнафтогаз" вже отримала в управління "Харківміськгаз", "Харківгаз, "Криворіжгаз", "Дніпрогаз", які входять в групу "РГК", пов’язану з олігархом Дмитром Фірташем. У майбутньому майже всі облгази групи у більшості регіонів мають так само перейти під крило державного газового монополіста.

Для вітчизняних споживачів, з одного боку, це означає можливість отримувати єдину газову платіжку, в якій будуть прописані окремо дві цифри "за газ" та "за транспортування", що є зручно. Проте, з іншого боку, можуть почати виникати неприємні ситуації, в яких цей "тандем" постачальника і транспортувальника зіграє проти споживачів і створить власні незручності.

Наші громадяни в соціальних мережах пишуть, що проблеми з передачею показників споживання газу та незрозумілістю фінансових нарахувань вже почалися.

"Не можу другий місяць сплатити за газ. Шановна компанія, зробіть онлайн-платіжки зрозумілі, будь ласка!", - написала схвильована громадянка, яка проживає у Дніпрі. "Щоб не вийшло так що за доставку прийдеться платити двічі: і місцевим облгазам, а потім і "Нафтогазу", - попросила компанію мешканка Харкова.

"Що за особистий кабінет? Немає ні показників, що і звідки береться, ні суми останньої оплати", - написала харків’янка Олена на сторінці "Нафтогазу". "Як платити за доставку газу? Кабінет 104.ua заблокований", - питають непоодинокі українці.

Перерозподіл газового ринку та його наслідки

Навесні 2022 року "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" отримала право постачати газ майже всім побутовим споживачам України – близько 12 мільйонам домогосподарств. Таким чином, замінивши газові компанії, які працювали у всіх регіонах країни під брендом "Твій Газзбут" олігарха Дмитра Фірташа.

Проте, процедура переведення клієнтів відбулась заднім числом. Тобто в червні споживачі несподівано дізнались, що з травня вони були автоматично переведені до іншого постачальника попри те, що вже сплатили попередньому.

Частина наших громадян опинилась у незрозумілих боргах перед новим постачальником, і через це стала перед вимушеною необхідністю заморочитись із написанням купи бюрократичних заяв на повернення коштів від попереднього постачальника газу. Тож налякані цими реформами споживачі занервували, що із розрахунками за транспортування газу, яке надає облгаз, вийде так само.

Далі Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз", який управляється НАК "Нафтогаз України", заарештовані 26 облгазів, двадцять з яких - компанії Дмитра Фірташа. Із нового року "Нафтогаз" почав активно отримувати корпоративні права в арештованих активах облгазів. В самій компанії "РГК" назвали все це "рейдерським захопленням" і навіть оскаржували рішення про арешт в судах.

Тим не менш, станом на зараз "Нафтогаз" вже отримав в управління "Харківміськгаз", "Харківгаз", "Криворіжгаз", "Дніпрогаз". Крім того, вже декілька років компанія контролює "Донецькоблгаз" та "Кривоградгаз" (наразі Кропивницька філія "Газмережі").

Державний холдінг "Нафтогаз України" має на меті отримати повний контроль над національним ринком газу, як в якості постачальника блакитного палива, так і в якості оператора газорозподільчих мереж (ГРМ) у більшості регіонів країни. І тим самим, це призведе до поглиблення монополії та збільшить його вплив.

Нові правила для споживачів

Після зміни управлінців в газорозподільчих компаніях українці тепер мають підлаштовуватись під нові правила. Наприклад, треба звернути особливу увагу на те, що потрібно вчасно передавати показання лічильника – щомісяця з 1 по 5 число. Це щоб у платіжках за газ були враховані актуальні обсяги споживання, і споживачам зненацька не придумали неіснуючих боргів.

"Зазвичай дані про обсяги споживання надсилають оператору газорозподільних мереж (міському чи облгазу). Проте нині через процес консолідації низки облгазів "Нафтогазом" жителі кількох регіонів мають передавати показання безпосередньо через сервіси Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", - зазначає прес-служба компанії.

Йдеться про абонентів компаній "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Дніпрогаз", "Донецькоблгаз", "Харківгаз", а також Кропивницької філії "Газмережа". Крім того, передавати показання газового лічильника через сервіси "Нафтогаз України" можуть і клієнти "Херсонгаз".

З тих нововведень, які сподобались більшості споживачів, це отримання єдиної платіжки за газ, в якій зазначено окремо вартість газу, як товару, та вартість послуги з його транспортування.

Юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін вважає поганим збереження практики, коли постачальник має "теплі відносини" з оператором ГРМ, як у випадку з дочірніми компаніями "Нафтогазу". Тому що згідно з нормативною базою, остаточну цифру споживання газу клієнтами дає облгаз. Крім того, відповідно до європейської директиви постачання та транспортування газу мають бути відокремленими.

"Якщо оператор ГРМ є лояльним до постачальника, то крайнім у цьому випадку буде споживач", - сказав він в коментарі УНІАН. Хоча формально це різні юридичні структури, але фактично знаходяться під однією парасолькою.

"Наприклад, "Оператор ГРМ" не вірно порахував фактичний обсяг споживання, бо споживач забув подати данні через особистий кабінет, або оператор вважає, що в нього інші фактичні данні. Постачальник надсилає рахунок і споживач, якщо не згоден, то не сплачує. І тоді у постачальника з’являється право припинити газопостачання. Якщо це приватний будинок – це критично", - застеріг Бакулін.

Юристи радять споживачам, якщо вони помічають некоректно відображені показники споживання, в першу чергу звернутись до оператора ГРМ для того, щоб можна було зняти контрольні покази лічильника. Якщо це не спрацює, то потрібно звертатися до Національної комісії по тарифам (НКРЕКП). Відносини між оператором ГРМ та споживачем стосуються ліцензійних умов і регулюються комісією.

Завдання для "Нафтогазу"

Ще однією проблемною стороною перерозподілу на ринку газу є те, що "Нафтогаз" хоч і отримав корпоративні права на декілька облгазів, але досі не може отримати бази даних, в яких міститься вся історія розрахунків споживачів. Облгази групи "РГК" називають власний програмний продукт разом із даними споживачів "інтелектуальною власністю" і відмовляються її передавати до державного холдінгу.

"У оператора ГРМ є програма, яка обчислює подачу даних споживачем, ведеться облік. Тобто те, що споживачі подавали в кабінет 104.ua. Тому, "Нафтогаз" попросив споживачів подавати данні в ГК "Нафтогаз України". Хоча це не обов’язок споживачів давати показники постачальнику. Споживач зобов’язаний подавати показники оператору ГРМ", - пояснив юрист Бакулін.

Тому споживачі багатьох компаній зараз скаржаться на неможливість передати данні в особистому кабінеті. "Нафтогаз" має тільки поточні данні показників лічильників. Окрім того, що це не зручно для людей, обмежена інформація не дає можливості коректно порахувати плату за транспортування на наступний рік для кожного конкретного домогосподарства. А це напряму буде впливати на розмір платіжки домогосподарств.

"Якщо "Нафтогаз" не має історичних даних споживача, він не зможе на наступний рік визначити плату за транспортування. Бо вона рахується по споживанню у минулому газовому році", - зазначив експерт. Бакулін допустив, що "Нафтогаз" з часом зможе отримати данні споживачів за весь період, але поки не зрозуміло, як само.

За словами голови "Нафтогазу України" Олексія Чернишова, компанія планує забрати під "своє крило" всі 26 газорозподільчих компаній по країні. Це значить, що, рано чи пізно, мешканці усіх регіонів України матимуть аналогічні запитання з приводу передачі показників власного споживання та сплати за газ.

За цей час компанія "Нафтогаз" має суттєво покращити свої технічні можливості для надання якісних послуг, щоб споживачі газу не ламали голову над простими питаннями. Все має бути зручним та зрозумілим і працювати без збоїв.

Наразі вкрай важливо вирішити проблему із базами даних, щоб споживачі чітко бачили історію показань, нарахувань і своїх оплачених рахунків. Монополія завжди створює спокусу зловживати своїм унікальним положенням.

Особливий ризик – це ціни на газ, які рано чи пізно будуть переглянуті. Поточні тарифні плані "Нафтогазу" із вартістю газу 7,96 грн за кубометр завершують свою дію 1 травня. До цього часу споживачі мають отримати нові розцінки і, можливо, вони будуть наближені до ринкового рівня, за яким купує блакитне паливо промисловість – втричі більше.

Хоча, скоріше за все, в цих важких економічних умовах уряд змусить державну компанію продовжити тримати поточну ціну, щоб не створювати соціальну напругу. Бо доходи громадян в умовах війни не дозволять їм платити ринкові ціни за енергоресурси. І тут ключовою має бути роль влади, яка має забезпечити дієвий контроль над потужним монополістом на такому соціально чутливому ринку, як газовий.