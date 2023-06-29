Тепер клієнти "Київоблгазу", "Житомиргазу" і "Львівгазу" передаватимуть показники новій компанії.

В управління до групи "Нафтогаз" увійшли нові облгази - "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз", їх споживачі мають звернути увагу на відповідні зміни. Про це повідомляє компанія національний оператор газорозподілу - "Газмережі", до якої переходять облгази.

"Межі інтеграції крок за кроком розширюються. До групи "Нафтогаз" доєднались АТ "Київоблгаз", АТ "Житомиргаз" і АТ "Львівгаз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що функціонування під управлінням державного драйвера передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.

Відео дня

На запитання УНІАН до прес-служби компанії, про те, що тепер зміниться для споживачів там пояснили декілька нюансів. "Особові рахунки не змінюються, послуги надаються вчасно і якісно. Тарифи не змінюються. Особисті кабінети нові, рахунки для оплати нові, гарантії безпеки та надійності - нові", - зазначили в компанії.

Прес-служба також звернула увагу клієнтів "Київоблгазу", "Житомиргазу" і "Львівгазу" на те, що задля забезпечення своєчасного обліку природного газу всіх споживачів переведено на сервіси Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

"Важливо: з 28 червня по 5 липня і надалі показання газового лічильника споживачам з Київської, Житомирської та Львівської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua", - підкреслили в компанії.

Будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть.

Також спожиті куби газу можна передавати: в особистому кабінеті my.gas.ua; через чатботи GASUA у Viber , Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger або SMS-повідомленням на номер 4647.

Передача облгазів "Нафтогазу" - головне

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

Під державне управління вже перейшли Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії "ГАЗМЕРЕЖІ". Також триває процес розширення території провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на міста Харків і Кривий Ріг.

"Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" є управителем акцій зазначених компаній. ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "ГАЗМЕРЕЖІ") - управляючою компанією, що має стати національним оператором.

Вас також можуть зацікавити новини: