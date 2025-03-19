За словами прес-секретаря Білого дому, угода з Україною щодо мінералів залишається в планах, але "США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні".

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні "американське володіння" атомними станціями, яке було б "найкращим захистом" для них.

За словами прес-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, у телефонній розмові Трамп обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським електропостачання України та атомні електростанції.

"Він [Трамп] сказав, що США могли б надати велику допомогу в реалізації цих планів з їхнім досвідом у галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американське володіння цими станціями було б найкращим захистом для цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури", - повідомила вона.

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За її словами, угода з Україною щодо мінералів залишається в планах, але "США сконцентровані тепер на мирному врегулюванні".

Також Трамп і Зеленський домовилися, що експертні групи їхніх країн зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями.

Угода про корисні копалини - деталі

Адміністрація Трампа стверджувала, що пропонована угода про корисні копалини, підписання якої було відкладено, є економічним зобов'язанням США щодо забезпечення безпеки України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що угоду про копалини підпишуть, коли буде зручно американським партнерам. За його словами, проєкт цього документа затверджено українським урядом, а також навіть уже визначено людей, які мають право його підписати.

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